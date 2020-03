Nissan apre nuove linee stampaggio in impianto Sunderland

Nissan ha presentato una nuova linea di presse extra-large da 52 milioni di sterline nel suo stabilimento di produzione a di Sunderland nel Regno Unito, mentre vanno avanti i preparativi per il Qashqai di prossima generazione.



La nuova linea di stampaggio pesa oltre 2.000 tonnellate e ci sono voluti 18 mesi per la sua installazione. Questa 'operazione' fa parte di un investimento totale di 400 milioni di sterline fatto dalla casa nipponica in attesa della nuova generazione di Qashqai, la terza.



''Quando il primo Nissan Qashqai uscì dalla linea di produzione a Sunderland, nel 2006, diede vita al segmento dei crossover - ha precisato Ashwani Gupta, chief operating officer di Nissan, presiedendo alla cerimonia ufficiale della stampa dei primi pannelli - . Progettato, ingegnerizzato e realizzato nel Regno Unito, Nissan Qashqai è stato prodotto in oltre tre milioni di esemplari e rimane un punto di riferimento nel settore automobilistico, così come il nostro team nel Regno Unito che continua a stabilire nuovi standard di produttività e qualità''. L'investimento da 52 milioni di sterline comprende anche un nuovo sistema per separare e gestire gli scarti di lavorazione e gli adeguamenti della linea di tranciatura già esistente che alimenterà la macchina per lo stampaggio con fogli di metallo pronti per essere pressati.



La nuova macchina è in grado di stampare più di 6,1 milioni di pannelli all'anno, con una forza massima di 5.400 tonnellate.



Durante la cerimonia di apertura, l'intero team che ha progettato la linea di stampaggio ha firmato il primo pannello prodotto, un parafango del nuovo Juke.



I 400 milioni di sterline investiti per Qashqai nello stabilimento di Sunderland si aggiungono ai 100 milioni investiti per il lancio del nuovo Juke e fanno parte di un investimento complessivo da un miliardo di sterline pianificato su cinque anni. Per sostenere alcuni elementi dell'investimento da 400 milioni di sterline, Nissan ha ricevuto il sostegno del Dipartimento per l'Energia e per la Strategia Industriale del Governo Britannico.