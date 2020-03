Coronavirus: giù vendite Volvo a febbraio, debacle in Cina

Calano a febbraio le vendite di Volvo Cars. A livello globale il marchio ha venduto 39.742 automobili, registrando un ribasso dell'8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I volumi di vendita hanno risentito - si legge in una nota diffusa dal brand - delle conseguenze a livello economico e commerciale dell'epidemia di coronavirus in Cina.Le altre regioni geografiche in cui opera Volvo Cars hanno mantenuto un trend di vendite positivo nel corso del mese, con incrementi di volume del 18,2% negli Stati Uniti e dell'1,9% in Europa rispetto allo stesso mese del 2019 (qui gli effetti del Coronavirus si registranno nei mesi a venire).



Buono, a febbraio, l'andamento delle vendite anche nei tre principali mercati europei della casa, vale a dire Svezia, Germania e Regno Unito. Il secondo mese dell'anno ha visto aumentare le vendite dei suv che si sono attestate a quota 27.518 unità e cioé il 69,2% delle consegne totali della casa automobilistica. Il suv più venduto nel mese è stato il modello XC40, seguito da XC60 e XC90.



Le vendite della gamma Recharge - che comprende le vetture ricaricabili, elettriche o ibride plug-in - ha registrato a febbraio un incremento delle vendite dell'88,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Negli Stati Uniti le vendite hanno registrato un buon andamento a febbraio, con volumi in salita del 18,2% rispetto a febbraio dell'anno scorso e un totale di 7.841 vetture. Il suv Volvo XC90 è stato il modello più richiesto su questo mercato nel corso del mese, seguito dalla XC60. Le vendite di Volvo Cars in Europa hanno raggiunto 23.442 unità, in aumento dunque dell'1,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Sul principale mercato europeo di Volvo Cars, la Svezia, le vendite hanno registrato un incremento anno-su-anno del 5,3% in termini di volume, mentre in Germania e nel Regno Unito sono aumentate del 20,6% e del 10,8% rispettivamente. La XC40 si è affermata come auto più venduta in Europa a febbraio, seguita dalla XC60. Le vendite di febbraio in Cina hanno risentito della diffusione del Coronavirus, che ha determinato la chiusura di molti negozi nel corso del mese. Il calo registrato è dell'81,5% rispetto allo scorso anno e le auto vendute sono state complessivamente 1.205.