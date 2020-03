Waymo leader guida autonoma, il valore scende a 30 miliardi

Il colosso della guida autonoma Waymo, di proprietà di Alphabet a sua volta controllata da Google, sta vivendo una importante crisi aziendale che - come ha dichiarato il CEO John Krafcik al Financial Times - potrebbe portare alla non prosecuzione dell'attività. Solo un anno e mezzo fa Morgan Stanley aveva valutato Waymo 175 miliardi, cifra basata sulla sua leadership nel settore della guida autonoma. Ma ora la stima - secondo Forbes - è scesa a 30 miliardi, un valore che resta comunque importante anche se l'azienda non ha praticamente fatto registrare utili a oltre un decennio dal debutto, ma che pone interrogativi sul futuro dell'attività.

Waymo ha recentemente ottenuto un finanziamento esterno di 2,25 miiiardi di dollari, il primo fuori dal perimetro di Google, per proseguire nella sperimentazione su strada, in questo caso con una flotta di Jaguar i-Pace da aggiungere ai Chrysler Pacifica. Una delle ipotesi che si sta facendo strada è che Waymo intenda ora cedere le proprie tecnologie ad altri costruttori che avrebbero la possibilità d'implementare la guida autonoma nei propri veicoli.