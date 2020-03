Brembo: ricavi 2019 a 2,5 miliardi (-1,8%)

I ricavi netti consolidati del Gruppo Brembo per il 2019 ammontano a 2.591,7 milioni di euro (-1,8%, -1,3% a parità di perimetro). Il risultato prima delle imposte chiude con un utile di 307,7 milioni, che si confronta con 325,4 milioni dell'anno precedente. La stima delle imposte è di 68,2 milioni, con un tax rate del 22,2%, rispetto agli 83,9 milioni del 2018 (tax rate 25,8%). Il periodo chiude con un utile netto di 231,3 milioni, in calo del 3 % rispetto al l'anno precedente, quando si attestò a 238,3 milioni. Al netto dell'effetto del principio contabile Ifrs 16, l'utile netto ammonterebbe a 232,7 milioni. La voce ammortamenti e svalutazioni si attesta a 196,6 milioni (176,5 milioni al netto dell'effetto del principio contabile Ifrs 16). Il margine operativo netto (Ebit) è pari a 318,5 milioni (12,3% dei ricavi), in calo del 7,7% rispetto al 2018. Al netto dell'effetto del già citato principio contabile Ifrs 16, il margine operativo netto sarebbe pari a 314,9 milioni (12,2% dei ricavi).