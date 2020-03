Peugeot, febbraio positivo per elettrificate plug-in

Quello appena passato è stato un mese di febbraio da pollice alzato per Peugeot nel mercato italiano. La grande offerta di veicoli elettrificati (100 per cento elettrici e plug-in hybrid) ha permesso alla Casa del Leone di confermarsi come il primo brand nel mercato italiano delle auto elettrificate con la spina. La prima posizione è stata raggiunta con una quota di oltre il 16 per cento che conferma l'apprezzamento del pubblico per quello che rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia elettrificata, oggi disponibile sul mercato e l'unica ad avere accesso agli ecobonus statali. Con le quasi undici mila autovetture consegnate a febbraio, inoltre, Peugeot consolida la terza posizione in Italia da inizio anno, grazie ad una gamma completa che permette di scegliere tra alimentazione benzina, Diesel, 100 per cento elettrica o ibrida plug-in. Positivi anche i risultati in ambito SUV, con Peugeot 3008 che si conferma leader del segmento da inizio anno, con una quota che ha superato l'11 per cento. La neo eletta Auto dell'Anno 2020 Peugeot 208 ha già conquistato il podio del segmento B berlina con una quota del 9,3 per cento. Partenza degna di nota anche per il SUV più compatto della gamma del Leone: Nuova Peugeot 2008 che ha incontrato grande apprezzamento da parte del pubblico italiano ed ha registrato un aumento del 35 per cento della raccolta contratti rispetto al 2019.