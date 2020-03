Seat, da Martorell tabella di marcia sull'elettrificazione

Non è stato lo stand iridato del salone di Ginevra ma una sala del quartier generale di Martorell a fare da sfondo ai reveal di casa Seat. Il marchio spagnolo ha colto l'occasione per rendere ancora più concreta la tabella di marcia verso l'elettrificazione annunciata lo scorso anno. Dopo aver presentato la nuova generazione di Seat e Cupra Leon, che monterà per la prima volta motori ibridi, l'azienda ha mostrato in videoconferenza la Cupra Formentor, la prima vettura nativa del marchio sportivo, che avrà anche una versione ibrida plug-in.



Grazie all'elettrificazione dei modelli in gamma, Seat punta a poter offrire ai propri clienti un'opzione di guida più sostenibile: tutti vantano un'autonomia elettrica di 60 km a fronte di emissioni di CO2 inferiori a 50 gr/km. Così, il marchio rafforza il proprio impegno per l'ambiente nel rispetto degli accordi di Parigi, con l'obiettivo di diventare un'azienda con un impatto di CO2 neutro dal 2050 sia per le sue auto, sia per la sua attività produttiva.



''Il messaggio è chiaro - ha affermato Carsten Isensee, presidente di Seat - : il 2019 è stato l'anno migliore della nostra storia. Siamo stati il marchio di volume che più è cresciuto in Europa, segnando un aumento a doppia cifra per il terzo anno consecutivo in un contesto di mercato che sta rallentando. Abbiamo iniziato il 2020 in crescita e, sebbene sarà un anno più complesso, stiamo preparando la strada per il futuro''. ''Gli ultimi due anni di Cupra sono stati spettacolari - gli ha fatto eco Wayne Griffiths, vicepresidente Vendite e Marketing di Seat e ceo di Cupra - . Da quando l'abbiamo presentato come marchio indipendente a Terramar, abbiamo raggiunto un risultato di 40.000 unità vendute. Il marchio è una leva chiave per spostare il baricentro di Seat verso modelli più emozionali e con un maggiore margine di contribuzione: una volta lanciata tutta la gamma Cupra, prevediamo di raggiungere un fatturato di circa 1.000 milioni di ruro, il 10% del totale Seat''.



La produzione della nuova Leon hatchback e Sportstourer presso lo stabilimento di Martorell è già iniziata, e a questa si aggiungeranno Cupra Leon verso la metà dell'anno e Formentor nella seconda metà del 2020. La produzione di questi nuovi modelli presso lo stabilimento centrale di Martorell contribuirà a rafforzare i volumi di produzione dell'impianto, che in questo momento è vicino alla capacità massima. A questi modelli ibridi prodotti a Martorell si aggiunge Mii electric e, prossimamente, Tarraco PHEV ed el-Born.