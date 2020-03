Coronavirus: Cina, -80% le vendite di auto a febbraio

La vendita di auto ha registrato in Cina un crollo dell'80%, pagando gli effetti dell'epidemia di coronavirus. In una nota, la China Passenger Car Association (Cpca) ha osservato il frazionale recupero dal -92% delle prime due settimane del mese, rilevando che "i concessionari sono lentamente tornati al lavoro nelle prime tre settimane del mese e che le visite ai loro showroom sono state veramente minime".

L'associazione ha stimato il tonfo dello scorso mese come quello più pesante dell'intero 2020.