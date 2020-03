Pininfarina: con Bosch e Benteler piattaforma per elettrico

Bosch, Benteler e Pininfarina hanno siglato una collaborazione strategica per fornire alle case automobilistiche piattaforme modulari per veicoli elettrici. Unendo la rispettiva competenza nell'integrazione dei veicoli, affronteranno insieme il mercato con un pacchetto completo. L'obiettivo è un nuovo piano di mobilità elettrica modulare, scalabile e su misura, sviluppato con i clienti, che potranno contare sullo stile Pininfarina.

"La nostra missione di fornitore di servizi a 360 gradi - spiega l'ad di Pininfarina, Silvio Pietro Angori - va incontro all'esigenza delle case automobilistiche, ancor più nel mondo delle start-up, di avere soluzioni pre-validate e affidabili per costruire nuovi modelli elettrici da zero. Questa collaborazione favorirà l'adozione di veicoli a zero emissioni mettendo a disposizione una piattaforma con un'ampia modularità, in grado di coprire diversi segmenti - dai suv alle berline, alle monovolume - e di rispondere alle esigenze sia dei brand mass market, sia dei brand con posizionamento premium".

Grazie a questa collaborazione strategica, Bosch, Benteler e Pininfarina - spiegano in una nota le tre società - sono ora in grado di offrire alle case automobilistiche una prototipazione rapida, nonché servizi completi di sviluppo di prodotti e veicoli fino all'inizio della produzione. Questa prototipazione si basa su una soluzione di rolling chassis collaudata da Bosch e Benteler che fornisce un design predefinito, è completamente funzionale e immediatamente applicabile allo sviluppo di veicoli elettrici. Ciò permette al cliente di risparmiare tempo e denaro, accelerando ulteriormente il time-to-market. Con l'entrata in squadra di Pininfarina Bosch e Benteler completano la loro collaborazione già in corso da aprile 2019 per il rolling chassis.