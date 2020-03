VW rafforza ruolo di Audi su sviluppo software per Gruppo

Volkswagen AG sta rafforzando il ruolo di Audi all'interno del gruppo. A tal fine, il brand di Ingolstad - guidato dal ceo Markus Duesmann - assumerà la guida della ricerca e dello sviluppo dell'Alleanza. Il marchio premium sarà inoltre il punto organizzativo per il Car-software del gruppo VW.



"Visti i forti cambiamenti del nostro settore - ha dichiarato Herbert Diess, ceo di Volkswagen AG e presidente del consiglio di sorveglianza di Audi AG - stiamo cercando di mettere insieme i nostri punti di forza posizionandoci in modo competitivo per l'avvenire. In futuro, il marchio Audi guidato da Markus Duesmann assumerà la guida della ricerca e dello sviluppo nel gruppo VW conquistando quindi rapidamente la leadership tecnica". In riferimento all'avvia della nuova piattaforma elettrica (PPE), Ingolstadt diventerà il focus organizzativo della nuova unità del gruppo, la Car-software. La società di recente costituzione centralizza le attività di sviluppo del software nelle varie sedi del gruppo VW. L'obiettivo è quello di aumentare la quota interna dello sviluppo di software per auto ad almeno il 60% entro il 2025. Nell'ambito della ri-assegnazione delle competenze e delle responsabilità, VW AG sta pianificando un'operazione - secondo la legge tedesca sulle Spa - che consentirebbe di aumentare la sua partecipazione in Audi dall'attuale 99,64% al 100%. Questa operazione dovrebbe essere completata con una risoluzione all'assemblea generale annuale di Audi AG di quest'anno, che dovrebbe svolgersi a luglio o agosto.