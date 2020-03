Coronavirus: operatori veicoli industriali, è emergenza

"Il comparto veicoli industriali trema per gli effetti del Coronavirus che colpiscono un settore già messo a dura prova". Lo affermano Anfia, Federauto e Unrae che chiedono "un tavolo di confronto con il ministro Paola De Micheli, che lavori concretamente per predisporre con urgenza provvedimenti atti a supportare un settore strategico per l'economia".

Le tre associazioni chiedono "l'emanazione al più presto dei Decreti attuativi per l'utilizzo delle risorse già stanziate per il finanziamento degli investimenti nell'autotrasporto, la previsione di deroghe autorizzative per la logistica industriale nella zona rossa, la dilazione dei termini per il perfezionamento delle domande di ricorso al superammortamento, la proroga dei termini di scadenza dei corsi di formazione per i giovani conducenti".