Renault: Moody's taglia rating a Ba1

Moody's ha tagliato il rating a lungo termine di Renault a Ba1 lasciando l'outlook stabile.

Il downgrade, spiegano gli analisti di Moody's, è stato innescato dall'indebolimento nel 2019 delle prestazioni operative non più commisurate alla categoria di rating Baa3.

"Sulla base delle indicazioni della società per il 2020, che prevedono un ulteriore declino del margine operativo del gruppo in un contesto di continua debolezza di mercato, non prevediamo che la Renault sarà in grado di ripristinare livelli di margine operativo sani a medio termine", afferma l'agenzia di rating.