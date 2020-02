Pininfarina: presidente, facciamo innovazione da 90 anni

"Nella sua identità la Pininfarina del 2020 è la stessa degli Anni 30, con la centralità del design, il senso estetico in grado di creare bellezze senza tempo e l'ossessione per la qualità". Lo ha detto Paolo Pininfarina, presidente dell'omonima Azienda di Grugliasco (Torino), celebrando i 90 anni della fondazione alla Triennale di Milano. "Rappresentiamo - ha aggiunto - la forza di una tradizione che sposa industria, tecnologia e ricerca stilistica e la propensione alle collaborazioni di lungo periodo". "Coerente con questi valori - ha aggiunto - la Pininfarina ha costruito 90 anni di innovazione". "La nostra unicità come fornitore globale di servizi - ha detto l'amministratore delegato Pietro Angori - è la capacità di creare valore per le aziende, costruendo nuove customer experience". "A garantire coerenza tra le varie fasi dell'esperienza di un cliente - ha aggiunto - è il design di Pininfarina, riconosciuto nel mondo per il connubio tra bellezza e innovazione" . "Forti di questa nostra peculiarità - ha concluso - possiamo con orgoglio affermare che da 90 anni disegniamo il futuro e aiutiamo i nostri clienti a trasformare i loro sogni in realtà".