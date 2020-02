Ferrari North Europe ospita 400 studenti nei suoi dealer Gb

La rete dei concessionari Ferrari della Gran Bretagna ha aperto le porte, durante un evento concomitante con la Settimana dell'Apprendistato, a circa 400 allievi delle scuole locali per far conoscere le opportunità di tirocinio presso le strutture del Cavallino Rampante e dei suoi dealer. Nel corso dell'Open Day gli studenti di scuole locali hanno visitato i centri di assistenza e hanno avuto l'opportunità di conoscere le tecnologie Ferrari e le potenziali opportunità di lavoro presso i concessionari locali.



Dopo aver ricevuto una panoramica del programma di apprendistato Ferrari North Europe, gli studenti sono stati portati in un tour delle strutture, dove sono stati in grado di interagire con apprendisti recenti e attuali, nonché con i tecnici di servizio e i responsabili dell'assistenza post-vendita per porre domande e farsi davvero un'idea di cosa significhi lavorare come apprendista secondo gli schemi Ferrari.



Il programma Apprendista Ferrari North Europe presso un concessionario ufficiale prevede tre ruoli: Tecnico di servizio (tirocinio di 3 anni); Service Advisor (2 anni) e Parts Advisor (2 anni). Ognuno di questi ruoli include un impiego a tempo pieno presso una concessionaria ufficiale del Cavallino Rampante, con una formazione sul posto di lavoro svolta sotto l'occhio attento dei Maestri Tecnici. La Ferrari North Europe offre anche lezioni aggiuntive, con teoria e formazione pratica presso il Training Center della società nel Berkshire.



Questo programma di apprendistato è diventato, di fatto, il percorso verso la rete Gb del marchio di Maranello, con molti dipendenti che iniziano come apprendista e successivamente si spostano in altri ruoli nelle concessionarie, come responsabile dell'officina, responsabile del servizio o persino direttore delle vendite.