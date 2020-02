Maserati annuncia piani di sviluppo e produzione gamma elettrificata

Come anticipato a settembre, Maserati annuncia i piani di sviluppo e produzione della sua nuova gamma elettrificata. Il programma inizia quest'anno, spiega la Casa del Tridente di Modena, e la prima vettura ad essere prodotta con propulsione ibrida è la nuova Maserati Ghibli. Nel corso del 2021 inizierà invece la produzione delle nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio, che saranno le prime vetture del brand ad adottare soluzioni 100% elettriche. GranTurismo e GranCabrio sono affidate al polo produttivo di Mirafiori con un investimento di 800 milioni di euro. Modena concentrerà nel suo quartier generale lo sviluppo e la sperimentazione delle vetture in gamma e la produzione della nuova super sportiva, che sarà proprio la prima delle nuove Maserati 'Made in Modena' ad essere svelate nel 2020. Lo stabilimento modenese sta inoltre aggiornando la linea di produzione per ospitare anche la versione elettrica della super sportiva. Nell'Innovation Lab emiliano resta il centro nevralgico della ricerca tecnologica, dello sviluppo e della progettazione di tutte le Maserati. Da Cassino arriverà invece un nuovo 'utility vehicle' del Tridente. Un investimento di circa 800 milioni di euro verrà utilizzato per la costruzione della nuova linea di produzione che prenderà il via alla fine del primo trimestre del 2020. L'uscita dalla linea delle prime auto pre-serie è prevista entro il 2021.