FPT Industrial, motore F28 è 'Diesel of the year'

Appena lanciato sul mercato e già arriva un premio. Il motore F28 di FPT Industrial, presentato in anteprima lo scorso novembre, si è infatti aggiudicato il titolo di Diesel of the Year'. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno dalla rivista Diesel per premiare la miglior innovazione nello sviluppo e nella produzione dei motori diesel in tutte le applicazioni industriali e automotive. Quest'anno la giuria internazionale ha scelto il motore F28 per la sua combinazione di caratteristiche vincenti: compattezza, produttività e basso impatto ambientale. La compattezza fa di questo propulsore la soluzione ideale per le macchine agricole, inclusi trattori utility piccoli e i trattori speciali, oltre che per le macchine movimento terra leggere, come le minipale compatte e le pale gommate compatte. Quanto alla sostenibilità, l'F28 è conforme alle normative Stage V e Tier 4 Final per il controllo delle emissioni, sfruttando i vantaggi della soluzione ultra compatta di post-trattamento sviluppata dal Brand, che utilizza il catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) associato al filtro antiparticolato diesel (DPF) per il mercato europeo e il solo DOC per il mercato americano, mantenendo però la stessa configurazione per entrambe le regioni. Ciò che la giuria ha maggiormente apprezzato in questo motore è l'approccio modulare.



Sviluppato come propulsore sia diesel che a gas naturale, è predisposto anche per l'utilizzo in modalità ibrida elettrica.



La versione 100 per cento a gas naturale (NG) ha la stessa cilindrata e la stessa interfaccia della versione diesel, con la quale condivide anche i componenti di base e un catalizzatore a tre vie nel sistema di post-trattamento, a ulteriore conferma del motto del brand: "prestazioni analoghe a quelle di un motore Diesel". "A nome dell'azienda - ha detto Annalisa Stupenengo, CEO di FPT Industrial - siamo onorati di essere stati premiati ancora una volta come 'Diesel of the Year'. Questo titolo è un riconoscimento per il nostro percorso di innovazione, perché si tratta di un motore concepito per essere modulare e alimentabile con diverse forme di energia. Voglio fare i miei complimenti a tutto il team per questo grande risultato". La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà durante il salone Conexpo a Las Vegas negli USA il prossimo 10 marzo.