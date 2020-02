Opel: quota del 5,06% a gennaio, 'premiata' nuova Corsa

Inizia bene il 2020 per Opel che raggiunge una quota, a gennaio, del 5,06% a fronte della quota del 5,04% con cui ha chiuso il 2019. Il rinnovamento della best seller Corsa è stato 'apprezzato' dai clienti italiani che hanno decretato l'ingresso diretto nella 'top ten' delle vetture più vendute in Italia, al settimo posto. Corsa ha infatti registrato una crescita del +36% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Trend positivo anche per la gamma suv di Opel con la Crossland X che ha immatricolato il 42% in più di unità rispetto a gennaio 2019 mentre Grandland X ha registrato il miglior incremento percentuale segnando un +52% rispetto a gennaio 2019. Inoltre, l'introduzione nel mercato alla fine di gennaio della versione Opel Grandland X Hybrid4 a trazione integrale la vede già sul podio delle vetture con motore termico più elettrico ricaricabile, anche prima che l'offerta venga arricchita della versione a due ruote motrici, che arriverà in primavera.