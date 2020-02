Landi Renzo-Egas, intesa per mobilità sostenibile in Egitto

Landi Renzo ha siglato un protocollo d'intesa con Egas (Egyptian Natural Gas Holding Company), Gastec e Car Gas per sviluppare la mobilità sostenibile in Egitto attraverso la produzione di sistemi e componenti a metano. Il protocollo prevede anche di promuovere la tecnologia di Landi Renzo per le conversioni Diesel Dual Fuel (Ddf) di minibus e autobus e di fornire il suo supporto per la conversione di veicoli a Km0 delle principali Case automobilistiche, i loro importatori e i gestori di flotte presenti in Egitto.

Anche Safe & Cec srl, società partecipata da Landi Renzo e leader nella progettazione e produzione di apparecchiature per la distribuzione di metano e biometano, ha siglato un accordo con queste società, per lo sviluppo di un progetto pilota per l'assemblaggio di compressori e linee di distribuzione di gas naturale, con l'obiettivo di sostenere la crescita della rete di distribuzione di gas naturale in Egitto. Il protocollo d'intesa è propedeutico alla costituzione di una joint-venture tra Landi Renzo e le società del gas locali.