Qooder, in tre anni da 7 a 50 milioni di fatturato

Continua l'espansione di Qooder, l'azienda svizzera che in tre anni passa da un fatturato di 7 a 50 milioni, con l'obiettivo di arrivare a 100 milioni nel 2022. Un traguardo reso possibile dal lancio di 6 nuovi prodotti termici ed elettrici nel 2020 e lo sbarco in nuovi mercati tra cui gli USA, la Russia, il Sud America ed i principali mercati asiatici. "Siamo in piena accelerazione - spiega Paolo Gagliardo, Ceo Qooder - perché puntiamo a raggiungere quota 100 milioni nel 2022".

Dopo la gamma completamente rinnovata pronta per la stagionalità primaverile, il lancio di una completa gamma elettrica che debutterà al prossimo salone di Ginevra e il cambio di nome della Società e di brand (da Quadro Vehicles a Qooder), l'azienda svizzera ha infatti un piano di espansione di mercati molto importante. Già presenti in EMEA oltre che Singapore e Indonesia, è previsto nel 2020 lo sbarco in USA e Russia, Sud America e nei principali mercati Asiatici tra cui Corea del Sud e Giappone. "La nostra società - continua Gagliardo - non punta a grandi volumi ma ad un'alta redditività". Gli attesi scooter a batteria sono il quattro ruote eQooder, il tre ruote QVe e l'Oxygen, con rate da 50 a 500 euro (e un range di prezzo complessivo da 5 a 20 mila euro).

Le potenze stimate sono di 60 Cv per l'eQooder (il doppio rispetto alla versione con motore termico) e 46 Cv per il QVe (in questo caso la potenza è del 60 per cento in più, sempre in confronto con il modello classico). Grande sforzo anche sul fronte del peso, visto che sulla bilancia c'è poca differenza fra i modelli termici e quelli a batteria: appena un 5 per cento in più per l'E-Qooder e un 3 per cento per quanto riguarda il QV. Su tutti e due i modelli debutta poi la retromarcia e la frenata rigenerativa, mentre per quanto riguarda l'autonomia sono attesi 150 km per l'eQooder e 110 per l'eQV3. La squadra delle altre novità prevede inoltre il debutto del Qooder e QV3 termici fortemente rivisti e migliorati "atto secondo" ed entro l'anno, la versione off road XQooder ed il Nuvion.