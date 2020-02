Daimler: cresce il fatturato a 172,7 mld, va giù utile netto

Vendite nel 2019 appena superiori a quelle dell'anno precedente per il Gruppo Daimler AG e i suoi vari marchi, e comparsa del segno meno davanti alle percentuali su EBIT e utile netto. Mercedes Benz Car, Smart, Daimler Truck e Mercedes Benz Vans hanno infatti immatricolato 3,345 milioni di veicoli ma i risultati finanziari ottenuti da tutte le divisioni - con le sole eccezioni di Bus e Mobility - sono invece in calo. Nel 2019 il fatturato complessivo è salito a 172,7 miliardi di euro (+3%), ma l'EBIT del Gruppo è crollato a 4,3 miliardi di euro (-61%), per vari fattori tra cui gli effetti legali per il Dieselgate, i problemi connessi con gli airbag Takata e riallineamenti degli investimenti in Aston Martin e BAIC. L'utile netto è calato del 67% a 2,77 miliardi rispetto ai 7,25 del 2018 ed è scesa anche la liquidità del settore industriale, pari a fine 2019 a 1,37 miliardi, - 53%. ''Mentre i nostri risultati nel 2019 riflettono la forte domanda dei nostri prodotti molto attraenti per i clienti, non possiamo essere soddisfatti dei nostri profitti - ha detto oggi a Stoccarda Ola Kaellenius, presidente del Consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, in occasione della conferenza sui risultati annuali - su cui hanno influito soprattutto sistemazioni materiali che hanno influito sui risultati dell'anno scorso. Il futuro del Gruppo Daimler risiede nella mobilità neutrale in termini di CO2 e in una coerente digitalizzazione, sfruttando il suo pieno potenziale nei prodotti e nei processi. Per raggiungere questo obiettivo - ha precisato Kaellenius -abbiamo sostanzialmente aumentato i nostri investimenti in nuove tecnologie. Siamo determinati a materializzare la nostra leadership tecnologica e allo stesso tempo a migliorare significativamente la redditività. A tal fine, sono necessarie misure per ridurre i costi e aumentare i flussi di cassa. Nel 2019 li abbiamo definiti e abbiamo iniziato l'esecuzione. Adotteremo le azioni necessarie per rafforzare la situazione finanziaria come base per la nostra strategia futura''. Nel dettaglio, all'EBIT Daimler 2019 hanno contribuito la divisione auto (3,36 mld euro, - 53%), quella truck (-11%, a 2,47 mld) e quella dei servizi - ora denominata Mobility - che cresce a 2,14 mld con un aumento del 55%. Cresce anche la contribuzione dei Bus (283 milioni, +7%) mentre la divisione Van, cioè dei veicoli commerciali, registra una perdita di 3,08 mliliardi, con un rilevante impatto (2,155 mld) collegato al Dieselgate. Il ritorno sugli investimenti è in forte in calo: 3,6% per le auto (era il 7,8%) e 6,1% per i truck (era 7,2). A livelli molto elevati, invece, quello per i servizi, che arriva al 15,3%. Daimler ha anticipato che alla prossima assemblea degli azionisti verrà proposto un dividendo di 0,9 euro, ben più basso rispetto a quello del 2018, pari a 3,25 euro, che era stato il secondo più alto nella storia del Gruppo.