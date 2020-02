Daimler prevede leggero calo vendite Mercedes nel 2020

In un contesto globale che manca di stabilità, Daimler continua ad essere ottimista sul raggiungimento nel 2020 di entrate allineate rispetto allo scorso anno, con la sola eccezione del settore Trucks & Buses, che farà registrare una significativa riduzione.

Dal punto di vista numerico, sia le auto che i van e i veicoli industriali faranno registrare una leggera diminuzione, mentre per i bus Daimler vede numeri di vendita leggermente più alti. Per la divisione Mobility sono invece previste entrate a livello dell'anno precedente.

Come è stato precisato oggi a Stoccarda durante la presentazione del consuntivo annuale, Daimler ipotizza che l'EBIT del Gruppo nel 2020 sarà significativamente al di sopra del livello del 2019, che è stato influenzato negativamente da vari adeguamenti materiali.

Per Mercedes-Benz Cars & Vans è previsto un utile sulle vendite (RoS) compreso tra il 4% al 5%, per Daimler Trucks & Buses del 5% e per Daimler Mobility un rendimento rettificato del capitale proprio del 12%. Nel confronto con le dichiarazioni fatte dal precedente CEO Dieter Zetsche nel 2019, Daimler si allontana dunque dall'obiettivo di un RoS dell'8-10% nel 2021.

L'azienda ha avviato significative misure di miglioramento dell'efficienza in tutte le aree di business, partendo dai costi del personale e dei materiali, ma anche con adeguamenti dell'offerta di modelli (verranno ridotte le varianti e si fermerà a maggio il pick-up Classe X) e un'ulteriore impegno nella strategie della piattaforma, nonché una più rigorosa allocazione del capitale, dovrebbero avere un impatto positivo iniziale sugli utili già da quest'anno, grazie a risparmi che l'azienda stima in 1,4 miliardi entro il 2022.

Le misure di ristrutturazione e i tagli ai posti di lavoro avviati - precisa Daimler - avranno un impatto negativo sugli utili del 2020 in quanto sono previste una riduzione delle posizioni di gestione del 10% e misure concordate con le parti sociali (offerte di licenziamento, offerte di prepensionamento, part-time più allettante, riduzione dell'orario di lavoro) per il settore produttivo. Daimler attuerà anche una restrizione nel lavoro temporaneo e nei cosiddetti contratti di 40 ore.

Nella prima conferenza del nuovo CEO Ola Kaellenius, che ha annunciato anche una sensibile riduzione della cedola per gli azionisti, scesa pesantemente da 3,25 a 0,9 euro, spicca anche il 'taglio' del premio per i dipendenti qualificati che riceveranno fino ad un massimo di 1.095 euro, ben al di sotto dei 4.965 del 2019.