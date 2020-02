Nissan Motor sospenderà per due giorni la produzione di uno stabilimento in Giappone dopo che l'epidemia di coronavirus in Cina ha interrotto la fornitura di componenti. La fabbrica, che produce i modelli Serena e X-Trail, chiuderà temporaneamente venerdì 14 febbraio e lunedì 17 febbraio, ha riferito un portavoce di Nissan, secondo quanto riporta Bloomberg. La produzione, ha spiegato il portavoce, dovrebbe ripartire immediatamente e non ci sono impatti sulle altre fabbriche in Giappone.