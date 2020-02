Batterie auto elettriche, luce verde Ue a impegno Psa-Total

Luce verde della Commissione europea all'impegno comune del gruppo automobilistico Psa e di Total (attraverso la sua filiale Saft) per la produzione di batterie per i veicoli elettrici. L'Antitrust comunitario ha dato il via libera alle aziende francesi per la creazione della Automotive Cells Company (Acc), che sarà attiva nella fabbricazione e la fornitura di celle e di moduli per batterie elettriche, destinate principalmente alle auto.

Secondo la Commissione, l'operazione non "solleva alcun problema dal punto di vista della concorrenza".