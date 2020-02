110 Anni Alfa Romeo, modernità e storia nel logo celebrativo

Anche se mancano quattro mesi al compleanno numero 110 - il prossimo 24 giugno - sono iniziati i festeggiamenti per questo nuovo e prestigioso traguardo per il marchio Alfa Romeo. E la presentazione del nuovo logo celebrativo disegnato dal Centro Stile Alfa Romeo, che unisce modernità e tradizione, è il punto di partenza per questa roadmap - rigorosamente di tonalità Rosso Alfa - che toccherà un inteso programma di eventi. Come descrive una nota della Casa, il nuovo logo ''è capace di sintetizzare il punto di forza del brand: quella capacità unica di far incontrare tecnologia, piacere di guida e bellezza.



In continuità con quanto avvenne per il centenario, il numero stesso crea il logo: le due prime cifre 1 seguono una linea prospettica che conferisce al numero stesso l'idea di transizione dal passato verso il presente e trova il suo culmine alla cifra zero''. La Casa di Arese prosegue sottolineando che all'interno dello zero si trova uno degli elementi iconografici tipici e più riconoscibili del logo Alfa Romeo, il Biscione. A completare la parte inferiore del cerchio, la data di nascita e l'attuale, 1910-2020. In questo modo, l'insieme dei numeri e la forma iconografica danno vita a un marchio dalla riconoscibilità immediata, senza fronzoli, come del resto avviene per ogni automobile che si fregia del logo Alfa Romeo''. Il Museo Storico Alfa Romeo ad Arese sarà il fulcro delle celebrazioni: il 24 giugno ospiterà club e appassionati per un ideale soffio sulle 110 candeline. Questo moderno spazio alle porte di Milano custodisce le più significative creazioni del marchio e rappresenta un ponte tangibile tra le epoche e le generazioni. La passione Alfa Romeo animerà anche le principali rassegne motoristiche e le manifestazioni che riguardano il mondo dello sport e della cultura automobilistica. Ne è un esempio il legame con la 1000 Miglia, dove lo scorso anno il Biscione ha centrato la doppietta sul podio, conquistando anche il Trofeo Sponsor Team. In occasione del 110mo compleanno la Freccia Rossa sarà teatro, dal 13 al 16 maggio sul percorso Brescia-Roma-Brescia, di attività celebrative irripetibili che saranno svelate nell'imminenza della rievocazione storica. Sorprese anche a Goodwood, dal 9 al 12 luglio, in occasione del celebre Festival of Speed, caposaldo a livello mondiale per tutti gli appassionati delle quattro ruote. Alfa Romeo sarà l'ospite d'onore e riceverà il tributo al suo compleanno al parco che circonda Goodwood House e durante il mitico Run Up of the Hill. Questi e altri eventi disseminati lungo tutto l'intenso anno di festeggiamenti contribuiranno a consolidare il mito del Marchio e l'entusiasmo di quegli automobilisti che scelgono non solo di mettersi al volante di una creazione meccanica costruita intorno al piacere di guida, ma anche di assecondare una passione.