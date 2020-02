Toyota: rivede al rialzo utile anno fiscale in corso

(ANSA) - TOKYO, 6 FEB - La svalutazione dello yen rende più competitive le immatricolazioni delle auto sui mercati esteri per la Toyota, che rivede al rialzo i profitti per l'intero anno. Per il periodo fiscale che termina al 31 marzo, la prima casa auto giapponese stima un utile netto di 2.350 miliardi di yen, l'equivalente di 19 miliardi di euro, rispetto ai 2.150 miliardi previsti precedentemente. Migliorate anche le stime per il risultato operativo, a 2.500 miliardi dai 2.400 miliardi, mentre le previsioni per il fatturato sono rimaste invariate a 29.500 miliardi di yen. Nei 9 mesi conclusi a dicembre, Toyota ha registrato un rialzo dell'utile netto del 41,4% a poco più di 2.000 miliardi, e un fatturato in crescita dell1'6% a 22.830 miliardi di yen.(ANSA).