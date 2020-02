Fca-Psa: fusione completa a fine 2020 o a inizio 2021

TORINO - La fusione tra Fca e Psa, "che dovrebbe chiudersi alla fine del 2020 o all'inizio del 2021, genererà sinergie che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro su base annuale". Lo spiega Fca nella nota sui conti 2019.

Fca: -19% utile netto 2019, -2% ricavi

Fca ha chiuso il 2019 con un utile netto di 2,7 miliardi di euro, in calo del 19% e un utile netto adjusted di 4,3 miliardi di euro (-9%). I ricavi netti sono in calo del 2%. I ricavi ammontano a 108,2 miliardi di euro. Le consegne globali complessive sono pari a 4.418.000 veicoli, in calo del 9%, principalmente - spiega Fca - per la riduzione degli stock presso la rete di vendita in Nord America, le minori consegne della joint venture cinese e, in Emea, le iniziative sui canali di vendita e l'uscita di produzione di alcuni modelli.