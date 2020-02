Cnh: camion elettrico Nikola Tre sarà prodotto in Germania

Nikola Tre, il camion elettrico presentato lo scorso dicembre a Torino, sarà prodotto nello stabilimento Iveco di Ulm, in Germania. Lo hanno annunciato Iveco e Fpt, le due società del gruppo Cnh Industrial, e Nikola Motor Company.

Cnh Industrial ha acquisito una partecipazione del valore di 250 milioni di dollari in Nikola. La partnership è stata annunciata durante il Capital Markets Day di Cnh Industrial a settembre 2019.

"La decisione di costruire il Nikola Tre a Ulm, un centro di eccellenza nella progettazione di veicoli commerciali pesanti sottolinea la posizione strategica del sito nel cuore del distretto tecnologico tedesco per le celle a combustibile", spiega il ceo di Cnh Industrial, Hubertus Mühlhäuser.