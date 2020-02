Groupe PSA leader in Italia per mercato auto 'con la spina'

Chiusura positiva a gennaio per PSA Groupe Italia che si conferma anche leader nel mercato delle vetture 'alla spina', ed in particolare delle ibride plug in. Il Gruppo, infatti, ha immatricolato 1076 unità (523 veicoli 100% elettrici e 553 ibridi 'con la spina') pari ad una market share del 32,7%.



In dettaglio, a gennaio, Groupe Psa Italia ha immatricolato 29.670 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari ad una quota di mercato del 17,6%, guadagnando 1,7 punti percentuali rispetto alla quota di mercato fatta registrare nell'intero 2019.



Il 2020 è anche l'anno della svolta per il mercato automobilistico perché sono entrate in vigore le nuove regole denominate CAFE, finalizzate ad una drastica riduzione delle emissioni di CO2. In quest'ottica si inserisce la strategia del gruppo che ha orientato la gamma dei prodotti di tutti i suoi brand verso le alimentazioni alternative, in particolar modo le ibride plug in e le full electric, vetture che appartengono alla soglia più bassa di emissioni di CO2 (Gruppo 1 inferiori a 60 g/km) con incentivi all'acquisto fino a 6.000 euro.