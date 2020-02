General Motors chiude il quarto trimestre in rosso a causa del lungo sciopero deciso dal United Auto Workers nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. Gm ha registrato perdite per 194 milioni di dollari rispetto a un utile di 2 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono calati del 20% a 30,8 miliardi di dollari.