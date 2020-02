Mercato Italia, Panda best-seller: è boom per le ibride

Il 2020 non inizia nel migliore dei modi per il mercato dell'auto ma nonostante ciò resiste qualche certezza 'ereditata' dall'anno scorso. Come è stato per tutti i dodici mesi del 2019, anche a inizio 2020 è Fiat Panda l'auto più veduta in Italia, in attesa dell'arrivo della versione ibrida. Continua inoltre l'ascesa dell'alimentazione a benzina, per effetto sistematico della 'demonizzazione' del diesel ma cosa ancora più determinante - soprattutto in vista delle normative in materia di emissioni di CO2, sempre più stringenti - si registra un raddoppio delle vetture con alimentazione ibrida con le plug-in, quelle con la spina per intenderci, che arrivano a mettere a segno - nel primo mese dell'anno - addirittura un +277%. A dominare la scena soprattutto le utilitarie e le medie (segmenti B e C) con le berline che continuano, nonostante una lieve flessione, a rappresentare quasi la metà del mercato, a fronte di un costante rialzo delle vendite di crossover e fuoristrada che - sommati - ricoprono quasi l'altro 50% del totale delle vetture vendute a gennaio in Italia.



In particolare, secondo i dati diffusi ieri da Unrae (l'Unione nazionale rappresentanti veicoli esteri in Italia), Fiat Panda si conferma ancora sul gradino più alto del podio con 14.454 immatricolazioni. Seconda, con netto distacco, un'altra vettura del gruppo Fca, la Lancia Ypsilon che supera la soglia delle 6.200 unità vendute. Terzo posto conteso tra Vw Polo, Clio di Renault, 500 X (un'altra Fiat) che mettono a segno rispettivamente 3.585, 3.583 e 3.580 unità vendute. Sesta la C3 di Citroen seguita, al settimo posto, da un'altra compatta tedesca, la Opel Corsa, disponibile ora nelle varianti diesel, benzina e full electric. A chiudere la classifica tre suv la Jeep Renegade (3.273), la Vw T-Cross e la Peugeot 3008. Dal punto di vista delle alimentazioni continua a crescere la 'fetta' delle vetture a benzina, un trend iniziato con lo scandalo del dieselgate che ha generato un clima di incertezza tra i clienti scoraggiando l'acquisto di auto a gasolio. A gennaio la quota di vetture a benzina si è attestata al 46,5% contro il 33,5% del diesel (l'anno scorso la quota era del 41,2%). Bene le ibride con un aumento del 10%, raddoppiata rispetto all'anno scorso quando era del 5,2% mentre le full electric si fermano all'1,2% (in netto aumento rispetto allo 0,2% dell'anno scorso) con un totale di quasi duemila vetture a zero emissioni consegnate. Infine, per quanto riguarda la carrozzeria preferita, gli italiani continuano a scegliere le berline (48,1% la quota di mercato) con un totale di 75.155 anche se si registra un trend più che positivo per i crossover (34,4% la quota di mercato) con la 500 X, la T-Cross Vw e la Crossland X che si posizionano ai primi tre posti della classifica. Bene, infine, anche i fuoristrada con Range Rover Evoque, Jeep Compass e Toyota Rav4 che risultano essere i mezzi off-road più venduti in Italia (quota dell'8,5%).