Ferrari: +10% ricavi, alzati target 2020

Nel 2019 Ferrari ha realizzato ricavi netti pari a 3,8 miliardi di euro, con una crescita del 10,1% e dell'8,2% a cambi costanti. Le vetture consegnate hanno raggiunto le 10.131 unità, con un incremento di 880 unità o del +9,5% rispetto all'anno precedente. I conti dell'anno sono stati comunicati oggi dalla casa di Maranello. La crescita dei ricavi è stata trainata da un aumento pari all'11,2% delle vendite dei modelli a 8 cilindri (V8) e da un incremento pari al 4,6% dei modelli a 12 cilindri (V12). Le consegne in forte aumento della Ferrari Portofino e della 812 Superfast, unitamente alle prime consegne della F8 Tributo e delle Ferrari Monza SP1 e SP2, sono state in parte compensate dai minori volumi della famiglia 488, con la fine del ciclo di produzione della 488 Gtb e della 488 Spider in parte controbilanciata dalla 488 Pista e dalla 488 Pista Spider. Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno evidenziato un incremento del +20,3%, la regione Emea è cresciuta del +15,8%, il resto dell'Apac del +12,9%, mentre le Americhe hanno registrato un calo del 3,3%. Questi andamenti riflettono le scelte di riequilibrio geografico operate da Ferrari in funzione del ritmo di introduzione dei prodotti e delle liste di attesa. Continua il calo dei ricavi dalla vendita di motori (198 milioni, -30,3% a cambi costanti) che rispecchia la diminuzione delle consegne a Maserati. I ricavi da sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio (538 milioni, +6,4% o +4,3% a cambi costanti) sono in aumento grazie ai maggiori ricavi generati dalle attività di F1.

Ferrari: rivisti al rialzo i target 2020

Ferrari ha rivisto i target 2020 al rialzo rispetto al piano annunciato nel Capital Markets Day del 18 settembre 2018: ricavi netti maggiori di 4,1 miliardi (la stima era maggiore di 3,8), ebitda adjusted tra 1,38 e 1,43 miliardi (maggiore di 1,3), ebit adjusted tra 0,95 e 1 miliardo (0,9). Invariata la stima del free cash flow industriale (maggiore di 0,4 miliardi).

Ferrari: ebitda adjusted 1,26 mld,in calo debito industriale

L'ebitda adjusted di Ferrari nel 2019 è pari a 1,26 miliardi, in aumento del 14% con margine pari al 33,7%. L'ebit adjusted si attesta a 917 milioni di euro, in aumento dell'11,2% o +5,1% a cambi costanti grazie alla crescita dei volumi (99 milioni) e a una variazione positiva del mix/prezzo (78 milioni). L'indebitamento industriale netto al 31 dicembre 2019 è pari a 337 milioni rispetto a 370 milioni al 31 dicembre 2018. Nel corso del 2019 sono state riacquistate azioni proprie per un totale di 387 milioni di euro, mentre i dividendi distribuiti sono stati pari a 195 milioni. Il free cash flow industriale è pari a 675 milioni di euro, alimentato anche dagli anticipi incassati per le Ferrari Monza SP1 e SP2.

Ferrari:utile netto 2019 in calo a 699 milioni (-11%)

Ferrari ha chiuso il 2019 con un utile netto di 699 milioni di euro, in calo dell'11% rispetto al 2018. Nell'ultimo trimestre dell'anno l'utile netto è pari a 166 milioni, il 13% in meno dello stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto si evince dal conto economico della casa di Maranello.

Ferrari: due nuovi modelli nel 2020 dopo i 5 del 2019

La famiglia Ferrari cresce: nel 2020 saranno lanciati due nuovi modelli. Lo si legge nelle slide sui conti 2019. Nel 2019 i lanci sono stati cinque. In tutto sono 15 i modelli annunciati entro nel periodo 2019-2022.

Ferrari: Camilleri, 2020 sarà anno di consolidamento

"Dopo un 2019 di transizione il 2020 sarà un anno di consolidamento". Lo ha detto l'ad di Ferrari Louis Camilleri durante la conference call con gli analisti. "Nel 2019 - ha spiegato - abbiamo lanciato cinque modelli chiave, ma per la maggior parte le consegne effettive sul mercato avverranno nel secondo e all'inizio del terzo trimestre mentre acceleriamo la produzione. Le consegne della Ferrari Roma sono programmate per il quarto trimestre. Inoltre il mercato Usa sarà in ritardo per i soliti problemi di omologazione".