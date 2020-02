Agli azionisti Ferrari cedola di 1,13 euro

La Ferrari distribuirà agli azionisti un dividendo di 1,13 euro per azione ordinaria, con un ammontare complessivo di circa 210 milioni di euro, circa l'8% in più dello scorso anno. La proposta del cda sarà sottoposta all'assemblea dei soci il 16 aprile. La data di stacco della cedola è prevista il 20 aprile, la data di legittimazione a percepire il dividendo il 21 aprile per le azioni ordinarie negoziate sia presso l'Mta italiano sia presso il Nyse negli Stati Uniti. La data di pagamento del dividendo il 5 maggio.