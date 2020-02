Volvo XC40 Recharge fa il pieno di ordini, arriva entro 2020

In Italia arriverà in estate ma intanto Volvo ha già aperto ufficialmente la campagna di ordini per il modello XC40 Recharge P8 a trazione integrale, raccogliendo l'interesse di decine di migliaia i consumatori. La casa svedese ha già ricevuto, infatti, per questo modello diverse migliaia di ordini confermati addirittura prima dell'avvio ufficiale delle vendite. L'inizio della produzione e le prime consegne ai clienti della XC40 Recharge P8 sono previsti entro quest'anno.



La risposta positiva da parte del mercato internazionale sottolinea il crescente interesse per la linea di modelli 'Recharge' - l'appellativo che designerà tutte le Volvo ricaricabili, sia con trazione solo elettrica sia con propulsore ibrido plug-in - di Volvo Cars, che punta a portare al 50% la quota di vetture solo elettriche sul totale di vendite globali entro il 2025, con la restante parte costituita da veicoli ibridi.



Nel 2019, Volvo Cars ha venduto circa 46.000 vetture ibride plug-in, vale a dire il 23% in più rispetto al 2018 e più del doppio rispetto al 2017. Nell'ultimo trimestre del 2019, i modelli ibridi plug-in sono arrivati a costituire oltre il 20% di tutte le auto Volvo vendute in Europa.



Volvo sta inoltre registrando anche nelle configurazioni selezionate dai clienti online un aumento consistente delle versioni Recharge, che nel quarto trimestre del 2019 rappresentavano circa un terzo di tutte le configurazioni selezionate nella regione.



La XC40 Recharge P8 è il primo modello di una linea di prodotti Volvo a trazione esclusivamente elettrica. La nuova arrivata rappresenta una vera e propria pietra miliare nella storia di Volvo Cars: oltre a essere la prima automobile elettrica della casa svedese, è anche la prima Volvo equipaggiata con un nuovissimo sistema di infotainment basato sul sistema operativo Android di Google.



La XC40 Recharge P8 con trazione integrale garantisce un'autonomia di percorrenza di oltre 400 km con un'unica ricarica (in base alla procedura di omologazione WLTP) e sviluppa una potenza di 408 CV. La batteria può essere ricaricata all'80% della sua capacità in soli 40 minuti se collegata a un sistema di ricarica veloce.