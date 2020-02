Gruppo Vw propone acquisto Navistar, colosso Usa dei truck

Traton SE, la società del Gruppo Volkswagen che raggruppa il costruttore di veicoli pesanti tedesco MAN e quello svedese Scania, ha offerto di acquisire tutte le azioni ordinarie di Navistar International Corporation - non comprese nel 16,8% già posseduto da Traton - al prezzo di 35 dollari ciascuna, cioè un premio del 45% sul prezzo di chiusura pari a 24,11 dollari del 29 gennaio. Dal 2017, Traton e Navistar hanno beneficiato di un'alleanza strategica che ha offerto un valore significativo a entrambe le società attraverso un maggiore potere d'acquisto e l'integrazione di nuove tecnologie. Poiché l'industria globale dei veicoli commerciali continua ad evolversi - si legge nella nota - Traton ritiene che la transazione proposta sia il passo logico successivo e comporterebbe vantaggi ancora maggiori. Se l'offerta proposta fosse accettata e l'acquisizione completata, la società combinata avrebbe una maggiore capacità di soddisfare le esigenze delle nuove normative e lo sviluppo rapido di tecnologie in termini di connettività, propulsione e guida autonoma. Combinando la posizione di leader di Traton nei mercati europeo e sudamericano (va ricordato che fanno parte del conglomerato del Gruppo Vw anche la brasiliana Volkswagen Caminhoese Onibus e una quota di rilievo della cinese Sinotruk) con la presenza di Navistar in Nord America si creerebbe un leader con portata globale e capacità complementari. La transazione fornirebbe inoltre un valore sostanziale agli azionisti di Navistar attraverso un premio in contanti immediato e certo. ''Negli ultimi tre anni abbiamo beneficiato di un'alleanza strategica altamente collaborativa e produttiva con Navistar - ha detto Andreas Renschler, CEO di Traton - Poiché il mercato continua a evolversi, riteniamo che ci siano vantaggi strategici e finanziari per una fusione completa di Traton e Navistar.



L'operazione proposta creerebbe un leader nei veicoli commerciali su scala globale e un portafoglio di marchi leader e prodotti, tecnologie e servizi all'avanguardia offrendo allo stesso tempo un valore immediato e sostanziale agli azionisti Navistar ''. Attualmente il Gruppo Usa, che ha realizzato nel 2019 un fatturato di 11, 25 miliardi di dollari, è controllato dal miliardario Carl Icahn (con il 16.9% è il maggiore azionista), da. MHR Fund Management di Mark Rachesky e dalla Gabelli Asset Management Company.



La gamma Navistar comprende numerosi brand, tra cui LoneStar - che produce i giganteschi Tir 'classe 8' con cabina-lounge utilizzati dai truker nei viaggi coast-to-coast - ma anche International, WorkStar, CityStar e PayStar oltre ad una gamma di grandi motorhome e ai tradizionali scuolabus Usa. Ma nel portfolio del Gruppo statunitense è inserito anche un elemento di sicuro interesse per Volkswagen, quello dei mezzi per la difesa. I blindati leggeri, medi e pesanti di Navistar fanno già parte delle flotte dell'Esercito Usa (con un modello che è diretto rivale anche dell'Iveco Lince) e potrebbero aprire le porte di forniture anche in ambito Nato, dove fino ad oggi Daimler ha svolto un ruolo primario.