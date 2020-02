Brexit: Bmw posticipa nuova generazione Mini a Oxford

Il Gruppo Bmw avrebbe posticipato l'introduzione di una nuova generazione della Mini a causa dei costi elevati e delle incertezze legate al post Brexit soprattutto dal punto di vista dei dazi sulle esportazioni da e verso Gran Bretagna. Lo riferisce l'autorevole magazine Automotive News Europe che cita una dichiarazione che il portavoce di Bmw Maximilian Schoeberl ha fatto a Reuters. Riferendosi alla piattaforma UKL1 su cui viene realizzata attualmente la gamma Mini, Schoeberl ha detto che ''la durata della vita di questa piattaforma è stata estesa per ragioni di costo e per la Brexit''. Bmw costruisce attualmente la Mini in Gran Bretagna a Oxford e in Olanda a Born e il lancio di un modello di prossima generazione richiederebbe investimenti nelle linee di produzione di entrambe le fabbriche. La Bmw, ribadisce Automotive News Europe, non effettuerà investimenti su larga scala fino a quando non vi sarà una maggiore certezza sull'esito dei negoziati tra la Gran Bretagna e l'Unione europea su un accordo commerciale. ''Se i dazi dovessero essere compresi tra lo zero e il 5 per cento - aveva dichiarato lo scorso anno il CEO di Bmw Oliver Zipse - il business case non cambierebbe in modo drammatico'' riferendosi alla stazione di Oxford come hub di produzione ed esportazione per la Mini. Tariffe più elevate sulle esportazioni da e verso la Gran Bretagna potrebbero costringere la Bmw a spostare maggiori volumi produttivi nei Paesi Bassi, dove il Gruppo di Monaco ha un contratto con VDL Nedcar per costruire i modelli X1, Mini hatch, Mini Convertibile e Mini Countryman per un totale di 211.660 unità (dati 2018) mentre da Oxford sono uscite nello stesso anno 234.501 Mini.