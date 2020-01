Tesla: ministro economia Brandeburgo, tempi ancora incerti

E' ancora incerto l'inizio dei lavori per l'apertura dello stabilimento produttivo della società statunitense di auto elettriche Tesla in Brandeburgo, in Germania. Ad ammetterlo è lo stesso ministro dell'Economia del Brandeburgo, in Germania, incaricato a tempo pieno del dossier Tesla, in un'intervista a Handelsblatt. "Mai dire mai": ha risposto con queste parole Joerg Steinbach alla domanda se l'apertura di uno stabilimento produttivo dell'azienda americana possa ancora fallire. "Le prossime settimane fino a metà marzo sono ancora una sfida. Tuttavia, finora non vedo alcun segno di grave preoccupazione" ha detto il responsabile dell'economia del Brandeburgo. In sospeso al momento restano i permessi di costruzione.