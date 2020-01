Aston Martin vicina a vendere quota minoranza a Stroll

Aston Martin è vicina ad un accordo per la vendita di una partecipazione di minoranza al miliardario canadese Lawrence Stroll, secondo quanto scrive Bloomberg citando persone a conoscenza della situazione. Stroll che è proprietario della scuderia di Formula 1 Racing Point, avrebbe ottenuto il via libera del board di Aston Martin in una riunione avvenuta ieri. La casa automobilistica potrebbe già annunciare oggi che sta raccogliendo nuovi fondi per superare la crisi di liquidità che l'ha colpita. Secondo le indiscrezioni Stroll pagherebbe la quota circa 200 milioni di sterline (circa 238 milioni di euro).