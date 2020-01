Per Bosch produzione mondo 2020 -2,6%, 'piatta' fino a 2025

Nel 2020 la produzione automotive globale diminuirà per il terzo anno consecutivo e questo livello rimarrà costante senza alcun aumento prima del 2025. E' quanto prevede il Bosch, il colosso tedesco delle tecnologie e dei servizi, che stima per il 2020 un calo del 2,6%, con una produzione di 89 milioni di veicoli in tutto il mondo, quasi 10 milioni in meno rispetto al 2017. Lo ha detto ieri durante un incontro con la stampa tedesca il CEO di Bosch Volkmar Denner, che - nel presentare i risultati finanziari preliminari per il 2019 - ha dichiarato che ''l'economia debole e il forte declino della produzione nel settore automotive hanno lasciato il segno anche su Bosch. In vista delle sfide attuali, l'ampia diversificazione aziendale sta sortendo un effetto stabilizzatore che promuove l'espansione delle attività esistenti e aiuta a svilupparne di nuove.



Nonostante la situazione economica complessa, continuiamo a investire in importanti aree di crescita''. Solo quest'anno, Bosch - che nel 2019 ha raggiunto un fatturato di 77,9 miliardi di euro, cifra equivalente a quella dell'anno precedente ma che, al netto degli effetti valutari, è calata dell'1,1% - ha in programma di investire oltre un miliardo di euro per la mobilità elettrica, autonoma e connessa del futuro. Nell'esercizio 2019, il risultato prima degli oneri finanziari e imposte (EBIT) è stato di circa 3 miliardi di euro, intorno al 4% del fatturato.



''In quanto leader in innovazione - ha detto Denner - stiamo contribuendo a dare forma al passaggio alla mobilità alternativa e stiamo cogliendo le nuove opportunità che questo comporta''. Bosch intende espandere le proprie attività e avviare nuove aree di business. ''Vogliamo farlo puntando su investimenti significativi e lungimiranti nelle tecnologie del futuro - ha dichiarato Denner, sottolineando che ''nel periodo tra il 2013 e il 2020 Bosch avrà investito complessivamente circa 3 miliardi di euro nei nuovi settori in crescita''. Quest'anno Bosch investirà 500 milioni di euro soltanto in elettromobilità, fuel-cell comprese, oltre 600 milioni di euro nella guida autonoma e altri 100 milioni di euro nelle soluzioni per la mobilità connessa. Inoltre, dal 2015 Bosch ha investito 600 milioni di euro per ampliare le proprie attività relativamente all'Internet delle cose: tra questi investimenti rientrano il nuovo IoT campus di Bosch a Berlino e l'espansione del settore dell'industria connessa. Il CEO di Bosch ha anche confermato che l'azienda ''sta continuando a investire in motori a combustione ad alta efficienza''. Secondo una ricerca condotta da Bosch, nel 2030 due nuovi veicoli immatricolati su tre saranno ancora a diesel o benzina, con o senza opzione ibrida. Denner ha poi proseguito: ''Il percorso che porterà a una mobilità priva di emissioni deve essere neutrale dal punto di vista tecnologico. È l'unico modo per rendere la mobilità accessibile al grande pubblico''. La soluzione è un sistema di propulsione misto composto da motori a combustione ad alta efficienza e motori elettrici all'avanguardia. Inoltre, Denner sostiene l'utilizzo di combustibili sintetici rinnovabili: ''Anche i veicoli a combustione esistenti dovranno fare la loro parte per ridurre le emissioni di CO2 e questo sarà possibile anche attraverso l'utilizzo di combustibili sintetici rinnovabili.'' A tal fine, Denner invita i decisori politici a mettere in atto le strategie per ottenere un ambiente neutro dal punto di vista tecnologico e quindi favorevole all'innovazione. ''È uno step necessario per far sì che il passaggio alla mobilità alternativa sia un successo, mantenendo i posti di lavoro esistenti e creandone di nuovi''.