VW-Microsoft, accordo su sostenibilità e lavoro digitale

Il Gruppo Volkswagen e Microsoft Germania hanno firmato un accordo quadro che prevede la collaborazione a lungo termine su sostenibilità e iniziative sociali. Lo scopo è quello di promuovere e implementare progetti nell'ambito di formazione digitale e istruzione, e di ingaggio dei collaboratori per il bene comune.



''La protezione del clima e la trasformazione digitale sono i temi centrali per il futuro dell'economia e della società - sostiene Ralf Pfitzner, responsabile per la Sostenibilità nel Gruppo Volkswagen - . Le sfide sono enormi, quindi è particolarmente importante che i cambiamenti avvengano su un'ampia base sociale e che le persone si sentano coinvolte. Per questo abbiamo bisogno, più che mai, di collaborare con partner validi''.



Nel dettaglio, le due aziende intendono cooperare nell'impegno sociale per creare sinergie e, insieme, generare valore aggiunto per la società: Microsoft offrirà un programma di formazione digitale presso la rinomata Faculty 73 del Gruppo Volkswagen, per rendere sia i collaboratori del Gruppo, sia le persone in cerca di occupazione pronti per il mercato del lavoro digitale, o per fornire loro ulteriori competenze. I primi 100 studenti avranno la possibilità di completare il corso dalla primavera.



A Wolfsburg, presso Autostadt, sono previsti anche laboratori scolastici congiunti su temi come la programmazione e l'intelligenza artificiale. Un ulteriore progetto chiamato 'Thinkathon' è in programma ad Autostadt in primavera. L'evento, a cui parteciperanno collaboratori di entrambe le aziende, studenti e start-up, affronterà la questione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Un'altra attività attualmente in fase di definizione per il secondo trimestre 2020 tratterà gli 'Obiettivi di Sostenibilità' delle Nazioni Unite con un format creativo. Dal 2018 il Gruppo Volkswagen e Microsoft lavorano insieme allo sviluppo del Volkswagen Automotive Cloud nell'ambito di una partnership strategica.