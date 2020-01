Renault: oggi si riunisce Cda per nomina De Meo

E' stato convocato per oggi alle ore 14:00 il Consiglio di amministrazione di Renault per confermare la nomina, come direttore generale, dell'italiano ex n.1 di Seat (gruppo Volkswagen), Luca de Meo. A dicembre, il Cda si era già espresso a favore del manager italiano, come favorito per il posto di direttore generale.Secondo fonti vicine al costruttore biosgnerà comunque attendere ancora "qualche mese" a causa dei termini del contratto firmato con Volkswagen. Atteso un comunicato stampa al termine della riunione.