Piaggio: primo marchio tre ruote a norma con emissioni India

Il gruppo Piaggio ha già avviato in India la produzione di veicoli a tre ruote conformi alla nuova normativa sulle emissioni (Bharat Stage VI), diventando così il primo produttore di veicoli a tre ruote del Paese ad aver aggiornato la sua intera gamma ai nuovi standard.

Lo rende noto un comunicato della società, secondo il quale i modelli diesel presentano tra l'altro una centralina completamente nuova. La gamma cargo aggiornata è dotata di una cabina più grande, mentre la versione passenger è allestita con nuove porte per una ancor maggiore sicurezza dei passeggeri. I modelli alimentati a carburanti alternativi sono equipaggiati con un sistema di trasmissione tra i più avanzati del settore e dotati di un motore altamente tecnologico a 3 valvole. "Siamo lieti di essere il primo produttore in India ad offrire veicoli a 3 ruote conformi alla nuova normativa e su tutta la nostra gamma di prodotti. Abbiamo iniziato a lavorarci con largo anticipo e quindi oggi siamo nella posizione migliore", commenta il Ceo di Piaggio India, Diego Graffi.