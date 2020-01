Veicoli commerciali, nel 2019 +2,5% in Europa

Il mercato dei veicoli commerciali dell'Unione Europea chiude il 2019 con 2,1 milioni di unità vendute, il 2,5% in più dell'anno precedente. La crescita è stata del 5,7% a dicembre, dopo tre mesi in calo, ed è stata trainata dal segmento dei van (+86%), spiega l'Acea, l'associazione dei costruttori europei Nell'ultimo mese dell'anno Francia (+7.4%) e Regno Unito (+7.1%) hanno registrato un incremento a doppia cifra, mentre sono in calo Spagna (-8.3%), Italia (-4%) e Germania (-1.7%).

Nell'anno invece its ego positivo riguarda tutti i cinque principali mercati: Germania (+6.1%), Francia (+4.3%), Regno Unito (+3%), Italia (+1.9%)e Spagna (+0.3%).