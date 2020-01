Skoda arriva a quota 1,24 milioni vendite nel mondo nel 2019

Risultato a sei zeri per il sesto anno consecutivo, con record in Europa (+5,8%) e Russia (+8,8%): Skoda fa il boom nel 2019 consegnando in tutto il mondo 1,24 milioni di automobili. Nonostante un andamento in calo del mercato cinese, che ha influito sulle vendite, nel resto del mondo le consegne sono cresciute del 5,3% a 960.700 auto. In particolare, in Europa (+5,8%) e in Russia (+8,8%) il marchio della freccia alata ha segnato un anno record. Nel corso del 2020 la gamma si arricchirà con il lancio internazionale della quarta generazione di Octavia e con l'arrivo del primo veicolo elettrico realizzato sulla piattaforma modulare MEB.



Nell'Europa occidentale, la casa di Mlada Boleslav ha consegnato 520.500 auto nel 2019, con un incremento del 7% rispetto all'anno precedente (486.400 unità). Le consegne a dicembre sono cresciute del 23% a 42.200 unità, rispetto allo stesso mese del 2018. In Germania, che è il secondo mercato singolo per il marchio, le consegne sono cresciute dell'8,3% a 191.200 unità nel 2019. Crescite a doppia cifra sono state registrate anche in Francia (37.200 unità, +16,2%), Svizzera (22.600 unità, +27,5%), Olanda (19.200 unità, +12,8%) e Danimarca (15.600 unità, +14,6%).



Continuando il percorso di crescita degli ultimi 5 anni, in Italia nel 2019 Skoda ha immatricolato 26.626 auto, con una crescita del 4,86% rispetto allo scorso anno, raggiungendo la quota di mercato del 1,39%, il miglior risultato mai raggiunto in Italia. ''Ancora un anno positivo nonostante il ridotto contributo della nostra best seller dovuto all'assenza per alcuni mesi dell'Octavia G-TEC a metano e la ridotta disponibilità dei modelli suv nella prima parte dell'anno - ha precisato Francesco Cimmino, direttore Skoda Italia -. Il record raggiunto, e soprattutto il volume dei contratti raccolti, testimoniano il crescente apprezzamento del pubblico italiano verso i nuovi modelli grazie anche al passaparola positivo, da parte dei Clienti, per l'elevata soddisfazione sulla qualità dei nostri modelli. Questo trend che prosegue costantemente da ormai 5 anni, ci dà fiducia per l'anno appena iniziato, in cui potremo offrire la gamma green più completa di sempre e potremo contare sulla piena disponibilità del nostro city suv Kamiq, appena lanciato. Voglio ringraziare tutta la rete delle concessionarie Skoda in Italia, senza il cui supporto e la cui dedizione non sarebbe stato possibile ottenere questo risultato''.



L'offerta nel 2020 può contare sui modelli Scala e Kamiq nella nuova motorizzazione 1.0 G-TEC 90 CV a metano, a cui si aggiungono i primi modelli elettrificati: la compatta Citigo-e iV a batteria e l'ammiraglia Superb iV con motorizzazione plug-in hybrid. A partire dalla primavera inizierà la commercializzazione della quarta generazione di Octavia, che alle rinnovate motorizzazioni benzina e TDI affiancherà l'offerta G-TEC a metano e le inedite versioni benzina mild-hybrid e plug-in hybrid. Nel corso dell'anno debutterà anche il nuovo modello elettrico realizzato sulla piattaforma MEB del Gruppo VW.



In Europa Centrale le consegne sono state 215.800, con un incremento dell'1,3% rispetto al 2018. Nel mercato domestico, Skoda ha consegnato 94.200 auto, con un incremento dello 0,6% rispetto al 2018. Nell'Europa dell'Est, Russia esclusa, Skoda ha consegnato 50.200 auto con un incremento dell'8,9% rispetto al 2018. In Russia, le consegne sono state 88.600, con un incremento dell'8,8% rispetto all'anno precedente (81.500 unità). A dicembre 2019 le consegne sono state 9.200, con un incremento del 12,1% rispetto allo stesso mese del 2018. In Cina, che è il più ampio mercato singolo per il brand, le consegne sono state 282.000, con un decremento del 17,3% rispetto al 2018.