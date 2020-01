Mercedes e Bosch, centro prove in Brasile al via nel 2021

Mercedes-Benz e Bosch hanno unito le loro forze in Brasile per costruire un centro di prova per veicoli all'avanguardia. Oltre a camion e autobus, in futuro sarà anche possibile testare autovetture, veicoli commerciali leggeri e motocicli. Un aspetto innovativo del progetto comune: la nuova struttura deve essere messa a disposizione di altri produttori di veicoli, sistemi e componenti del veicolo. Il centro di collaudo dei veicoli sarà costruito sui terreni di prova Mercedes-Benz esistenti a Iracemápolis (Stato di San Paolo).



I primi lavori di costruzione del nuovo centro prove inizieranno nella prima metà di quest'anno. L'inizio delle operazioni è previsto per il 2021. Insieme, Mercedes-Benz e Bosch investiranno circa 15 milioni di euro. Il nuovo centro di prova veicoli si concentrerà sui test per lo sviluppo di sistemi per la sicurezza dei veicoli e il controllo delle sospensioni, nonché di sistemi per migliorare l'efficienza energetica e per la guida (semi) automatizzata.



Il nuovo Test Center comprende cinque diverse aree con una superficie totale del terreno di 400.000 metri quadrati. Come parte del progetto di costruzione, il numero di piste di prova a Iracemápolis sarà aumentato dalle attuali 16 a 21 e verranno creati anche ulteriori box per officina e spazi per uffici.