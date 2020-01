Fca-Psa: riprendono trattative in vista fusione

Il 2020 sarà l'anno in cui Fca e Psa diventeranno un'unica società con la fusione annunciata a dicembre, che darà vita al quarto gruppo mondiale nel settore auto. Per questo, finite le festività natalizie, i manager delle due aziende sono al lavoro e il calendario di incontri in agenda è già fitto.

Tra i temi c'è anche l'ipotesi di un patto parasociale che garantisca stabilità al nuovo gruppo con un accordo tra la Exor degli Agnelli, presieduta da John Elkann, e la famiglia Peugeot, ma al momento non c'è nulla di concreto ed è quindi troppo presto per capire con quali modalità questo accordo potrebbe essere messo a punto. E' anche da definire l'azionariato futuro della società. Al momento di certo c'è la riduzione della quota del socio cinese Dongfeng dal 6 al 4,5% ed è possibile che scenda anche quella dello Stato francese. La holding degli Agnelli sarà il primo azionista del gruppo con il 14%, confermando così l'intenzione di continuare a giocare un ruolo fondamentale nel settore auto e nella mobilità del futuro. Resta vigile in Italia l'attenzione delle istituzioni sui risvolti della fusione sul fronte dell'occupazione e degli investimenti previsti nelle fabbriche italiane.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato un incontro il 31 gennaio con il responsabile delle attività europee Pietro Gorlier, alla presenza di tutti i capigruppo in Consiglio regionale. "Bisogna non solo commentare, ma anche vigilare perché un accordo così importante si trasformi in una garanzia di sviluppo per il territorio. Vogliamo avere un quadro chiaro ed esaustivo sulla fusione, quale momento di verifica sul fatto che questo accordo si trasferisca in benefici per i lavoratori e per tutto l'indotto sul nostro territorio", ha spiegato Cirio. Nella prima metà dell'anno le due società porteranno avanti i rispettivi appuntamenti.

Fca approverà a fine gennaio (la data non è stata ancora resa nota) i conti 2019 che saranno poi presentati all'assemblea ordinaria ad Amsterdam a metà aprile. Potrebbe invece essere convocata a fine anno l'assemblea straordinaria sulla fusione. A marzo al Salone di Ginevra si vedrà la nuova Fiat 500 elettrica che sarà prodotta entro il primo semestre 2020 a Mirafiori e potrebbe debuttare su strada il 4 luglio, giorno del compleanno dello storico modello del gruppo.