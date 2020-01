Groupe PSA, nel 2019 crescita per tutti i brand in Italia

Groupe Psa Italia chiude il 2019 con una crescita di quota di mercato superiore a quella del mercato, confermando un trend positivo di lungo periodo.



Nei dodici mesi che si sono appena conclusi, in Italia sono state immatricolate 335.262 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari ad una quota di mercato del 15,9%, guadagnando 0,5 punti percentuali rispetto all'analogo periodo del 2018. La quota di mercato consente a Psa di guadagnarsi la seconda posizione tra i gruppi automobilistici in Italia.



Tutti i brand hanno registrato una quota di mercato in crescita, a dimostrazione di una gestione commerciale omogenea e profittevole in grado di coprire tutti i segmenti del mercato.



L'immatricolato complessivo del Gruppo aumenta del 3,5%, superiore al +0,5% registrato dal mercato.



Va bene anche il mercato dei veicoli commerciali con oltre 37.730 immatricolazioni dall'inizio dell'anno pari ad una quota del 20,2%,in crescita di 1,1 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Groupe PSA Italia consolida così il secondo posto in termini di quota di mercato.