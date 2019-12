Pirelli, nuova gamma pneumatici moto e scooter competizione

Nel 2020 Pirelli introdurrà numerose novità nella gamma racing arricchendola con nuovi prodotti e ampliando l'offerta di misure e mescole di alcuni pneumatici. Pirelli è infatti da sempre all'avanguardia nell'ambito della ricerca e sviluppo tecnologico grazie anche al proprio impegno pluridecennale nel Campionato Mondiale FIM Superbike. La principale novità per il prossimo anno nel comparto delle gomme per le derivate di serie è costituita dall'impiego, in tutte le classi del Campionato, di pneumatici slick Diablo Superbike. Per la classe regina, nel 2020 il marchio Italiano propone questo prodotto in nuove misure maggiorate che consentono un ulteriore miglioramento in termini di maneggevolezza e prestazione di punta, contribuendo alla continua riduzione dei tempi sul giro. Nuove mescole con un più ampio spettro di utilizzo rispondono inoltre sempre meglio, in termini di versatilità alle condizioni di utilizzo, ai bisogni dei professionisti come degli appassionati di track-day. Novità anche per la gamma intagliata street-legal Diablo Supercorsa SC, ora disponibile in una nuova mescola SC3, che al pari della nuova versione in Diablo Superbike SC3 consente l'impego su più sessioni in uno spettro straordinariamente ampio di caratteristiche di rugosità dell'asfalto e temperature operative. Pirelli amplia la gamma racing 2020 anche con Phantom Sportscomp RS, un nuovo prodotto dedicato alle competizioni di motociclette classic con calettamenti da diciotto pollici che unisce l'apprezzato disegno battistrada vintage, la più recente tecnologia sviluppata per i pneumatici da pista. Le innovazioni in arrivo nel 2020 riguardano anche il mondo degli scooter da competizione, per i quali Pirelli ha sviluppato Diablo Rosso Scooter SC, oggi disponibile in due misure da dodici pollici.