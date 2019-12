Opel, con Zafira e Grandland X torna in Russia

Con due modelli diversi Opel fa il suo ritorno in Russia. I primi modelli del costruttore di Rüsselsheim sono giunti negli showroom dei concessionari delle principali città russe e i clienti russi possono ora ordinare vetture come Opel Grandland X, il SUV prodotto a Eisenach, oltre a Zafira Life. Groupe PSA ha iniziato la produzione regolare di Opel Zafira Life, il van famigliare, nel proprio stabilimento di Kaluga, che si trova circa 200 chilometri a sud ovest di Mosca. Anche il veicolo commerciale leggero Opel Vivaro sarà prodotto a Kaluga per il mercato locale a partire dall'inizio del 2020. "Un aumento significativo delle esportazioni, particolarmente redditizie - ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Opel - rappresenta uno dei pilastri del piano aziendale. Il nostro ritorno in Russia ci permette di compiere un grande progresso proprio in questo ambito. Nei prossimi anni aumenteremo gradualmente il nostro impegno in questo Paese, offrendo tra l'altro una gamma di prodotti più ampia. Abbiamo in programma almeno un lancio importante all'anno. Come in ogni mercato, la nostra priorità è crescere in modo redditizio con un livello elevato di soddisfazione dei clienti". Con il ritorno sul mercato russo, Opel rafforzerà la presenza di Groupe PSA nella regione Eurasia.



Inizialmente Opel sarà affiancata da 11 concessionari presenti nelle principali città russe, tra cui Mosca, San Pietroburgo, Stavropol, Rostov, Ryazan, Tyumen o Nizhiny Novgorod. Il loro numero raddoppierà il prossimo anno e crescerà ulteriormente in futuro. La decisione di tornare sul mercato russo, dopo averlo abbandonato durante la grave crisi economica del 2015, fa parte di un piano che punta a sviluppare il marchio nei mercati europei e nel resto del mondo. L'obiettivo è generare il 10 per cento delle vendite totali di Opel al di fuori dei principali mercati europei dalla metà degli anni Venti.