Fca-Psa, nozze sempre più vicine

La firma del memorandum of understanding tra Fca e Psa dovrebbe essere annunciata mercoledì. E' quanto si apprende da fonti francesi. Molti dettagli dell'operazione, che porterà alla nascita del quarto costruttore al mondo con 8,7 milioni di auto vendute, sono noti. La nuova società sarà paritetica (50% Fca e 50% Psa), avrà sede in Olanda e sarà quotata a Milano, Parigi e Wall Street. Sarà guidata da Carlos Tavares, ad e John Elkann, presidente.

La Francia torna a mostrarsi favorevole alla fusione tra Fiat-Chrsyler e Psa. Contattate dall'ANSA a Parigi, fonti del ministero francese dell'Economia sottolineano che, come già dichiarato nelle scorse settimane, "questa operazione ha senso". Per Parigi, si tratta, in particolare, di "costruire un nuovo campione di statura mondiale per rispondere alle sfide della mobilità sostenibile".

Dopo un fine settimana di lavoro per tentare di chiudere le ultime questioni in sospeso, dovrebbe essere presentato domani al consiglio d'amministrazione di Psa il protocollo d'accordo per la fusione tra il gruppo francese e Fiat-Chrysler (Fca). La speranza, affermano fonti vicine al dossier, è giungere alla firma del Memorandum of Understanding entro fine anno. Secondo quanto scrive oggi il quotidiano Les Echos, i tre punti del contratto di matrimonio da tenere particolarmente sott'occhio sono "la governance di lungo termine, l'uscita graduale di Dongfeng, le potenziali difficoltà di Fiat Chrysler". Contattate dall'ANSA a Parigi, fonti di Psa rifiutano al momento di fare commenti, in attesa di nuovi sviluppi magari al termine del consiglio di sorveglianza di domani.