Mercedes: avviata in impianto Dusseldorf produzione eSprinter

È una di quelle giornate che entrerà nella storia del marchio della Stella. Ieri nella fabbrica di Dusseldorf è partita la produzione dell’eSprinter, la versione a zero emissioni del furgone Mercedes. A celebrare questo avvenimento, un meeting per dipendenti e ospiti tra cui anche il presidente della Renania Settentrionale Vestfalia, Armin Laschet, e il lord mayor di Dusseldorf, Thomas Geisel.



La casa di Stoccarda produce i suoi furgoni nell’impianto di Dusseldorf dal 1962. Da quella data lo stabilimento si è continuamente sviluppato per diventare negli ultimi anni il principale impianto Sprinter di tutto il mondo: ad oggi sono stati prodotti lì oltre 4,6 milioni di veicoli. Dal 2018 anche la produzione del nuovo Sprinter ha avuto luogo presso questo impianto con oltre 200mila unità. La produzione della versione elettrica segna l’inizio di una nuova era. Negli ultimi anno Mercedes ha investito un totale di circa 330 milioni di euro nell’espansione tecnica della produzione, tenendo conto del fatto che in futuro la produzione di veicoli tradizionali e quella di veicoli completamente elettrici avverrà su un’unica linea. Il risultato sarà un'enorme flessibilità e la capacità di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Oltre agli investimenti globali nei sistemi di produzione, l'impianto ha anche investito massicciamente nella formazione dei propri dipendenti. Da quando è stata presa la decisione di costruire la eSprinter a Dusseldorf, lo stabilimento è diventato il centro di competenza per gli azionamenti elettrici e ha sviluppato le competenze necessarie. Ad oggi oltre 2.400 dipendenti sono stati formati per la gestione e l'assemblaggio delle tecnologie ad alta tensione.