Francia: Michelin e Peugeot-Citroën i marchi preferiti

Sono Michelin, Peugeot e Citroën i marchi nazionali preferiti dai francesi, mentre Renault, che risale la china, si ferma al 12/o posto. È quanto emerge da un sondaggio di Posternak-Ifop, che riguarda i 30 maggiori gruppi industriali d'Oltralpe. Per il solo 4/o trimestre sono Peugeot e Citroën a contendersi il podio, entrambi con un gradimento del 76% degli intervistati. Terza è Yves Rocher, mentre scende al 4/o posto Michelin, che però, considerando l'intero 2019, si conferma prima con 319 punti. Seguono, su base annua, Peugeot (302) e Citroën (300). Quanto a Renault, nella classifica trimestrale si piazza in 12/a posizione alla pari con Macif. Per il marchio della Losanga si tratta comunque di un progresso, poiché nel secondo trimestre dell'anno era fermo al 17/o posto.

Dietro ai 3 colossi dell'Auto, per l'intero 2019 si evidenziano in Francia Danone, L'Oréal e Yves Rocher.